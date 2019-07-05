Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla renklendi

ELAZIĞ - Su Ürünleri av yasağının kalkmasıyla açılan balık sezonu ile tezgahlar bir birinden farklı göl balıklarıyla renklendi.

1 Temmuz itibarıyla kalkan Su Ürünleri Av Yasağı Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ'da tezgahları hareketlendirdi. Sabah saatlerinde tutulan balıklar, öğle saatlerine kadar komşu iller başta olmak üzere bir çok kente gönderilirken, Elazığ'daki balık tezgahlarında da yerini aldı.Tezgahların balıklarla dolmasıyla balıkçılarında yüzleri güldü. İlk günler olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde olduğu belirtildi.Balıkçılardan bazıları bu sene balıkların fazla olduğunu, bazıları da geçen seneye oranla daha düşük olduğunu söyledi.

Sezonun ilk balıklarının, av mevsiminin açılmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini almaya başladığını ifade eden balıkçı Murat Canpolat,"Vira Bismillah dedik. 1 Temmuz'dan itibaren yerli balığımızın avlanması serbest oldu. 9'uncu ayda da deniz balığı serbest olur. Sizlerin de gördüğü üzere hem sabah hem akşam olmak üzere balıklarımız geliyor. Tezgahlarımız şenlendi. Sazan, Çupra, Alabalık, Somon gibi çeşitler şuan mevcut. İnşallah iyi bir sezon olur balıkta bol ve bereketli olur böylece fiyatlarda uygun olur.Şuan fiyatlarımız uygun Sazan 12 lira Çipura 12 lira alabalık 20-25 lira boyuna göre değişiklik göstermekte. Geçen sezona göre oranla bu yıl balık fazla deniliyor ama geçen yılla aynı şekilde. Bir söylem ortaya atıldı fakat deniz balığına da bol dediler gelen hamsi boyutundan dolayı bir şeye yaramadı umarım bu yıl gelecek balıklar biraz büyük olur ve halkımız güzel bir balık yer"dedi.

"Elazığlı balığı seviyor"

Elazığ halkının balığı sevdiğini dile getiren Canpolat, "Vatandaşlar balığı sevmiyor dersek yalan olur çünkü eskiden örneğin yazın 1 dükkan açıkken şuan tüm dükkanlar açık demek ki talep var" diye konuştu.

1 Temmuz itibari ile yerli balık sezonunu açtıklarını belirten Sercan Öbek ise, "Tezgahlarımız şenlenmeye başladı sezonun açılması tüm balık camiası adına güzel oldu. Geçen seneye oranla balıkları şuan daha az geçen sene sazan ve çipura daha yeni başlamasına rağmen az çıkıyor. Tezgahlarımızda sabah erken saatler taze balıklarımız geliyor ve satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA