Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla renklendi

İç sularda su ürünleri av yasağının kalkmasıyla açılan balık sezonu ile tezgahlar birbirinden farklı göl balıklarıyla renklendi.

İç sularda 1 Temmuz itibarıyla kalkan su ürünleri av yasağı, Elazığ'da tezgahları hareketlendirdi. Sabah saatlerinde tutulan balıklar öğle saatlerine kadar komşu iller başta olmak üzere birçok kente gönderilirken, Elazığ'daki balık tezgahlarında da yerini aldı.Tezgahların balıklarla dolmasıyla balıkçıların yüzleri güldü. İlk günler olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde olduğu belirtildi. Balıkçılardan bazıları bu sene balıkların fazla olduğunu, bazıları da geçen seneye oranla daha düşük olduğunu söyledi.

Sezonun ilk balıklarının av mevsiminin açılmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini almaya başladığını ifade eden balıkçı Murat Canpolat, "Vira Bismillah dedik. 1 Temmuz'dan itibaren yerli balığımızın avlanması serbest oldu. 9'uncu ayda da deniz balığı serbest olur. Sizlerin de gördüğü üzere hem sabah hem akşam olmak üzere balıklarımız geliyor. Tezgahlarımız şenlendi. Sazan, çupra, alabalık, somon gibi çeşitler şuan mevcut. İnşallah iyi bir sezon olur balıkta, bol ve bereketli olur. Böylece fiyatlar da uygun olur. Şuan fiyatlarımız uygun. Sazan 12 lira, çipura 12 lira, alabalık 20-25 lira boyuna göre değişiklik göstermekte. Geçen sezona oranla bu yıl balık fazla deniliyor ama geçen yılla aynı şekilde. Bir söylem ortaya atıldı fakat deniz balığına da bol dediler, gelen hamsi boyutundan dolayı bir şeye yaramadı. Umarım bu yıl gelecek balıklar biraz büyük olur ve halkımız güzel bir balık yer"dedi.

"Elazığlı balığı seviyor"

Elazığ halkının balığı sevdiğini dile getiren Canpolat, "Vatandaşlar balığı sevmiyor dersek yalan olur, çünkü eskiden örneğin yazın bir dükkan açıkken şuan tüm dükkanlar açık. Demek ki talep var" diye konuştu.

1 Temmuz itibari ile yerli balık sezonunu açtıklarını belirten Sercan Öbek ise, "Tezgahlarımız şenlenmeye başladı. Sezonun açılması tüm balık camiası adına güzel oldu. Geçen seneye oranla balıklar şuan daha az, geçen sene sazan ve çipura daha yeni başlamasına rağmen az çıkıyor. Tezgahlarımızda sabah erken saatler taze balıklarımız geliyor ve satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA