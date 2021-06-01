Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
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Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı

Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dünyaca ünlü Konyaatlı sahilinde plaj işletmecileri aylar sonra müşterilerine kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dünyaca ünlü Konyaatlı sahilinde plaj işletmecileri aylar sonra müşterilerine kapılarını açtı. 1.5 metre mesafeli olarak hizmet verilen sahil adeta insan akınına uğradı. Alınan kararlardan memnun olan bazı tatilciler, 'Erik Dalı' eşliğinde oyun oynayarak sahil keyfini çıkardı.

Antalya'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde denize girmek isteyenler Konyaaltı sahilini tercih etti. İşletmeler, korona virüs tedbirleri kapsamında plajdaki şezlonglar arasına 1.5 metre mesafe bırakarak müşterilerini ağırladı. İşletmelerin yanı sıra şemsiyelerini açıp, sahilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin plajda bazı bölümlerde yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları serin suyun keyfini çıkardı. Bazı müşteriler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Vatandaşların açıklanan yeni normalleşme kararlarından oldukça memnun olduğu görüldü. Alınan karardan memnun olanlar ise Erik Dalı eşliğinde oyun havası oynadı.

Her şeyin çok güzel olduğunu belirten Bahar Kılıç, "Çok güzel şeyler hissediyorum. Psikolojik olarak çok kötü olmuştuk. Şu an her şey çok güzel. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; maskeleri bırakmayalım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Su çok güzel harika. Birazcık soğuk" dedi.

Bahar Sargıç ise, "Hastanede çalışıyorum. Bugün mesai sonrası buraya geldik. Deniz çok güzel. Hava da birazcık butlu ama çok güzel" açıklamasına yer verdi. - ANTALYA

Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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