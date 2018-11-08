Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil İsyan Etti: Çok Ayıp
Bir köşe yazarının, Mehmet Ali Erbil'in 3 gün önce bir yakınıyla telefon görüşmesi yaptığını iddia etmesinin ardından Sezin Erbil, Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Sezin Erbil, "Bana bunları yazdırdınız ya çok ayıp." dedi.
Bir köşe yazarının, Mehmet Ali Erbil'in 3 gün önce bir yakınıyla telefon görüşmesi yaptığını iddia etmesinin ardından Sezin Erbil, Instagram hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı. Sezin Erbil, "Bana bunları yazdırdınız ya çok ayıp." dedi.
"BİZDEN ÖZÜR DİLESİN"
Erbil, sosya medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hanım yazısında babamın hastaneye yattıktan 3 gün sonra birini aradığını iddia etmiş. Babam tam 21 gündür entübe ve uyutuluyor, gözlerimin önünde yaşam mücadelesi veriyor. Bana da bunları yazdırdınız ya çok ayıp! İftira kadar günah bir şey olamaz. İsteyen gelsin hastaneden belgesini vereyim.Ya da bizden özür dilesin. Bu kadar üzgünlüğüme birde buna bakmak çok acı. Siz istediğinize inan ama, bu yaptığınız çok günah"' dedi.
"DURUM KÖTÜ, BEKLEMEDEYİZ"
Sezin Erbil'in açıklamasının ardından Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Yeşim Erbil yapmış olduğu canlı yayında, "Bir gazeteci tarafından bir post paylaşılmış. Güya bizim bir aile dostumuz, abim hastaneye yattıktan 3 gün sonra abimle konuşmuş. Ama böyle bir şey yok. Durum, size aktardığımdan daha ciddi. Durum kötü, beklemedeyiz. Her gün iyi bir haber bekliyoruz" diyerek Mehmet Ali Erbil'in durumunun ciddiyetinden bahsetti.
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su esarplilarin pekcogu hepsidemiyorum. pekcogu. boyle fitneci dedikoducu . . . sen istedigin kadar tak su kafandaki ortuyu. istedigin kadar namaz kil. Allah fitne ve dedikodu yu sevmez . bu hos degildir. tabi insan olan icin. bu tipler olunun arkasindan konusur. yada olum yataginda olanin iyilesmesi bir dua ya da obur tarafta gunahlarinin affi icin dua edecegine. yalan ve iftira atmayi cok seviyorlar. ne kadar yazik obur tarafta bunlarin sonu. . . . esarbi ortuyu takinca Millet saniyor cennet garantiCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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neco görüyorum arabanın altında kalıp bir trafik kazasında öleceksin yemin ederim helvanı ailen dağıtacak allah kabul etsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Peki bu iddiayı ortaya atan Kadında hiçmi vicdan, Ar, utanma sıkılma yoktur. Demekki bu yazarın M. Ali Erbile özel bir gıcıklı var. Yazar değil fitneci dedikoducu ve kendi reklamını yapan bir kadın. Başörtüsüde var iyi güzel ama ÎSLÂM Dininden bihaber bu yazar kadınCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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ULAN yazarıyla, genciyle, yaşlısıyla, siyasetçisiyle bu ülkenin insanları gerçekten çok vicdansız, çok nankör ve zalimdirler. Mehmet Ali Erbili sevmeseniz dahi karşınızda hasta bir Însan var. ÎNSANI değerlerinizi yitirecek noktada bencilleşmişsiniz.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Cirkinligi ciplagi savunurlarCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır