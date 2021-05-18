Sezgin Yücedağ: "Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı"
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Sezgin Yücedağ: "Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı"

Sezgin Yücedağ: 'Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandeminin birçok sektör için dijital platformlarda var olmanın önemini ortaya koyduğunu belirten genç girişimci ve yazılım uzmanı Sezgin Yücedağ, sürecin birçok tabunun yıkılmasını sağladığını söyleyerek, "Geleceğin, dijital mecralarda olduğu anlaşıldı.

Pandeminin birçok sektör için dijital platformlarda var olmanın önemini ortaya koyduğunu belirten genç girişimci ve yazılım uzmanı Sezgin Yücedağ, sürecin birçok tabunun yıkılmasını sağladığını söyleyerek, "Geleceğin, dijital mecralarda olduğu anlaşıldı. 2022 yılı e-ticaret için tepe noktası olacak" dedi.

Pandemi öncesinde kredi kartı ile alışveriş yapmaya çok da sıcak bakılmadığını belirten Sezgin Yücedağ, pek çok markanın ise dijital platformlarda yer almayı gereksiz bulduğunu ifade etti. Pandemi yasakları ile birlikte dijitalleşmenin hayatın bir gerekliliği olduğunun anlaşıldığını kaydeden Yücedağ, "Eve kapanmak zorunda kalıp da dışarı çıkamayan insanlar kredi kartı ile alışveriş yapmak zorunda kaldı. İşte tam da burada bizim gibi yazılımcıların kıymeti de anlaşılmış oldu. İşimizi insanlara anlatabilmek ve dijital platformlara ikna etmek için önceden saatlerce toplantı yapardık. Ancak şimdi müşterilerimiz zaten ikna olmuş şekilde bizimle iletişime geçiyor. Dijital dünyada var olmanın önemini anlatmak zorunda kalmıyoruz artık. Acı bir olay sonucunda da geleceğin dijital mecralarda olduğunu herkes anladı" dedi.

"2022 yılı e-ticaret için tepe noktası olacak"

Pek çok firmanın reel satışları bırakarak e-ticaret platformlarında tedarikçi olarak yer aldığını ifade eden Sezgin Yücedağ, "Bu dönemden sonra e-ticaret artık en yüksek noktasına doğru tırmanışa geçti. Bunun en tepe noktasını 2022 yılında görmeyi hedefliyoruz. O tarihten sonra da belli başlı platformların kaldığı e-ticaret mecralarında daha küçük hacimli platformlar pek varlık gösteremeyecek. Ama diğerleri ticaret hacmini daha da büyütecek. Bu durumda bizim gibi yazılım uzmanlarına artan talebin de büyüyeceğine işaret ediyor. Öyleyse gençler kendini daha da geliştirmeli ve artan talebi karşılamalılar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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