Sezgin Yücedağ "Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak"
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Sezgin Yücedağ "Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak"

Sezgin Yücedağ 'Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gerçekleştirdiği projelerle bilinen programcı Sezgin Yücedağ, bilgisayar programcılığının çağımızın en popüler mesleği olacağını söyledi.

Gerçekleştirdiği projelerle bilinen programcı Sezgin Yücedağ, bilgisayar programcılığının çağımızın en popüler mesleği olacağını söyledi. Özellikle gençlerin bu mesleğe daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Yücedağ, ayrıca mesleğe yıllarını verenlerin daha yüksek rakamlarda kazanç sağladığını da sözlerine ekledi.

Sezgin Yücedağ programcılık mesleği ile ilgili olarak, "Programcılar kod yazarken hakim oldukları yazılım dilini kullanmayı seçerler. Ama bir programcı bütün yazılım dillerini bilmeli ve gerektiği yerde uygulamalıdır. Biz pek çok dile hakim olmalıyız ki işimizde başarılı olabilelim. İlk başladığında program yazmak için kullanılan az sayıda program dili vardı. Ama şimdi farklı özelliklere sahip pek çok dil ve türevleri ortaya çıktı. Bir yazılımcı için bu dilleri öğrenmek; işi hiç bilmeyen bir insanın öğrenmesinden çok daha kolaydır" dedi.

Yazılımcı Sezgin Yücedağ, programcılığın artık çok daha popüler bir meslek olduğunu ve meslekte uzun yıllarını geçirenlerin çok güzel kazançlar elde ettiğini de söyledi. Sektörde olan rekabet ortamı ile ilgili olarak da, "Bundan 20 yıl önce programcılık mesleğini seçenler eğer kendilerini geliştirmeye devam ettiyse şimdiki zamanda en fazla kazananlar arasında yer alıyorlar. Fakat o dönemde mesleğimiz, hak ettiği değeri görmediğinden çoğu programcı başka sektörlere kaydı ve meslekten uzaklaştı. Ama alanın temeline hakim oldukları için isterlerse şimdi bile sektöre girebilirler. Umarım bu arkadaşlarımızı sektöre tekrar kazandırabiliriz. Ancak yeni yetişen nesil de oldukça donanımlı ve hızlı. Anlayacağınız rekabet hala var" şeklinde açıklamalarda bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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