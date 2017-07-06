Sezgin Tanrıkulu: "Adalet Yürüyüşü Adalet Arayışında Olan Herkes İçin"
Nezahat Sevim, euronews: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Ankara'dan İstanbul'a doğru başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde sona yaklaşılıyor.
Nezahat Sevim, euronews: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Ankara'dan İstanbul'a doğru başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde sona yaklaşılıyor. Karşımızda bu yürüyüşte bulunan CHP İstanbul Milltevekili Sezgin Tanrıkulu var. Sayın Tanrıkulu, uzun ve yorucu bir yürüyüş bu. Yol boyunca bazı katılımcılar fenalaştı, hasteneye kaldırıldı. Ancak sona da yaklaşıldı. Bize kısaca oradaki durumu, atmosferi anlatabilir misiniz?
Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili: Türkiye son 30 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Ama bu sıcakta da yurttaşlarımız, partililerimiz, her kesimden adalet arayışında olan herkes yürüyüşe katkı sunuyorlar.
euronews: Adalet Yürüyüşü Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatıldı. Amacınız sadece buna dikkat çekmek mi? Hükümet kanadı da bunun sadece CHP'nin eylemi olduğunu savunuyor. Siz hangi amaçlar için yürüyorsunuz? Kimleri temsil ediyorsunuz?
Tanrıkulu: Enis Berberoğlu'nun tutuklanması, milletvekilinin tutuklanması bardağı taşıran son damlaydı ve bıçağın kemiğe dayanması haliydi. Bu nedenle başlattık. Başladığı zamandan bu yana bu yürüyüşün adalet arayışı içerisinde olan herkesle ilgili olduğunu da ifade ettik. İçeride bulunan birçok milletvekili var, belediye başkanları var, gazeteciler var, akademisyenler var, binlerce mağdur var. ve bunların zeminini hazırlayan olağanüstü hal uygulamaları var. Bu uygulamaların mağdurları bakımından da bu yürüyüşü başlatmış durumdayız. ve her kesimden de büyük destek var. Bu yürüyüş sadece CHP'nin yürüyüşü değil. Sadece CHP'liler yürümüyor. CHP'nin çağrısıyla yapıldı, evet CHP'liler de var. Ama her siyasi partiden destek de var bu yürüyüşe.
euronews: Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a yaklaştıkça çevreden provakasyonlar olabilir uyarısında bulundu. Daha önce de yürüyüş katılımcılarının kaldığı kamp alanına gübre dökülmüştü. Yeniden bu tarz bir olayla karşılaşmayı bekliyor munusuz? Böyle bir durumda takınacağınız tutum ne olur?
Tanrıkulu: Zaman zaman Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğinin, negatif algı yaratan sözleri nedeniyle yol üzerinde Rabia işareti yaparak protesto edenler oluyor. Ama biz onlara alkışlarmızla ve hak, hukuk, adalet sloganıyla cevap veriyoruz. Bu yürüyüşü kriminalize etmeye çalışanlar var. Ama bütün partililerimiz, bütün yurttaşlarımız sağduyusunu koruyarak devam ediyorlar.
euronews: Bu yürüyüş tamamlandıktan sonra CHP ülkenin ana muhalefet partisi olarak meclisteki faaliyetlerine nasıl yön verecek? Yoksa muhalefet sokakta mı devam edecek? Bundan sonra CHP'den ne beklemeliyiz?
Tanrıkulu: Bu yüyürüş ayın 9'unda, Maltepe'de meydanda tamamlanacak. Öyle planladık. Ancak tamamlandığı anda da Türkiye'ye demokrasi gelmeyecek. Adalet de gelmeyecek bunun farkındayız. Ama biz bu adalet anlayışını 80 milyona yayarak, ve onların talebi haline getirerek çok önemli bir sivil protesto yürüyüşü yaptık, yapıyoruz. Ondan sonra da gerek parlamentoda, gerekse sokakta, sahada, her alanda, sivil, ş
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Sezgin euronews Tanrıkulu: Türkiye olan adalet herkes Adalet arayışında Yürüyüşü news için Gepost: 06 juli 2017