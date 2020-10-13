Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz nereli, kaç yaşında?
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Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz nereli, kaç yaşında?

13.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:08
Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz nereli, kaç yaşında?

Milyar liralık serveti ile bilinen SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı araştırılanlar arasında yer alıyor. Kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında? İşte, Sezgin Baran Korkmaz biyografisi, özgeçmişi...

Sezgin Baran Korkmaz'ın kuruculuğunu üstlendiği SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de çalışmalar yürütüyor. Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesi olan Korkmaz, 2017'de SBK Vakfı'nı kurdu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

SBK Holding'in kurucu CEO'su Korkmaz, 25 Nisan 1975 tarihinde Kars'ın Digor ilçesinde dünyaya geldi. 5 kardeşe sahip olan ünlü iş insanı, Gökçen Korkmaz ile evlidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde yatırımlar gerçekleştiriyor, ayrıca grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunuyor. Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet gösteriyor.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz nereli, kaç yaşında?

Sezgin Baran, Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir ve EastWest Institue İstanbul ofisi Korkmaz aracılığı ile açılmıştır. İş insanı, Relief International'ın Suriye'nin iç çatışmasından etkilenen çocuklar adına yaptığı çalışmaları genişletmek için destek verdiğini, sayısız çocuğa burs yardımı yaptığını da belirtmişti. 2017'de SBK Vakfı'nı kurdu. Korkmaz, Birleşmiş Milletler tarafından insani yardım eylemleri nedeniyle 20 Haziran 2017'de ödüllendirilmişti. Küçük yaşlarda ayakkabı boyacılığı da yaptığını dile getiren Korkmaz, Kars'ta 2 yurt, 2 ortaokul, 1 ilkokul, 1 de anaokulu yaptırmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu ve Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtildi.

Boğa burcu olan Sezgin Baran Korkmaz, 81 kilodur.

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Haber Yorumları (4)
GF: zenginin parası züğürdün çenesini yorar
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İSMAİL: vakıflarda iyi işler çıkarıyor
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HALİM: vay arkadaş
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