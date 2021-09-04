Sezercik'e 3 ay uzaklaştırma
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Sezercik'e 3 ay uzaklaştırma

Sezercik'e 3 ay uzaklaştırma
Hürriyet - Haberler | Magazin

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu'nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Yılmaz, daha sonra İnanoğlu'nun başkaları aracılığıyla kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle İnanoğlu hakkında 'zorlama hapsi' kararı verilmesini istedi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden talebi reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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Sezercik'e 3 ay uzaklaştırma - Haberler Magazin
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