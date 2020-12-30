Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu
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Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu

30.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:56
Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu

Kendisine 30 Mart 2019 tarihinde İstanbul Barosu avukatlarından Semra Yıldız tarafından sebebini bilmediği halde 87.000.00 bin dolar değerinde senet imzalattırılan Sezer İnanoğlu, sorularına muhatap bulamadı.

Belirtilen tutarı avukatın kardeşi olduğu sonradan söylenen Deniz Yıldız adına açılan banka hesabına yatırmasına rağmen, davalı Semra Yıldız'ın icra dosyasından yeniden vekalet ücreti talebi karşısında şaşkına dönen Sezer İnanoğlu'nun çektiği ihtarname de cevapsız kaldı.

Kanuni vekalet ücreti ve dosya harç ücreti olarak taraflarca anlaşılan miktarı ödeyerek yaptığı ödemenin akıbetini merak eden ve sözlü sorularına yanıt alamayan Sezer İnanoğlu, yasal hakkı olan bilgi edinme hakkını kullanmak için ihtarname de çekti. "Bu parayı kendiniz için mi eski eşim Mehtap Meral İnanoğlu için mi benden tahsil ettiniz?", "Dosya borcunun hesabına yatırılmasını istediğiniz hesabın sahibi Deniz Yıldız kim?", "Bu para neden onun hesabına yatırılmıştır?" sorularına yanıt almak için çektiği ihtarnameye 1 aydır yanıt alamayan Sezer İnanoğlu, yargı yolunu tuttu.

1 aylık sürede sadece Deniz Yıldız isimli kişinin avukat Semra Yıldız'ın kardeşi olduğunu öğrenebilen İnanoğlu, açtığı davada hakka hukuka sığmayan bu sebepsiz zenginleşme ile kendisinden tahsil edilen meblağın geri iadesive hiçbir makbuz da almadığından paranın ve vergisiniz akıbeti için mahkemeye başvurdu.

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