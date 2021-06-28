Sezer Cihan'dan Gaziantep FK'da tesisleşme müjdesi
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Sezer Cihan'dan Gaziantep FK'da tesisleşme müjdesi

Sezer Cihan'dan Gaziantep FK'da tesisleşme müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübünün yeni yönetimi basın mensupları ile bir araya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gaziantep Futbol Kulübünün yeni yönetimi basın mensupları ile bir araya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan yeni tesislerin yapılması konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Kısa süre önce eski başkan Mehmet Büyükekşi'den yönetimi devralan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek, projeler ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynak oluşturma konusunda stratejiler geliştirdiklerini ve yeni bir tesis çalışması yapmaya başladıklarını söyleyen Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, tesisin teknik detayları hakkında bilgiler verdi.

"Hedefimiz A takım için yeni bir tesis yapmak"

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Sezer Cihan, tesisleşme konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, " Bütün kulüplerin en büyük sorunu kaynak geliştirmedir. Onun için biz de stratejiler geliştirdik. Şuanda birkaç alanla ilgili kiralama düşüncelerimiz var. Somutlaşmadan paylaşmak bizim işlerimizi riske atabilir. Zamanı geldiğinde inşallah paylaşacağız. Biz kamplarımızı maç öncesi otelde yapıyoruz. Şimdi otelde kamp yapmak ile doğa güzelliği olan bir yerde kamp yapmak sporcularımızın futbol başarılarını çok büyük şekilde etkileyen faktörler. Bu durumu nasıl somutlaştırabiliriz diye çalışmalar yaptık. Şuanda tesisimizin bulunduğu alan daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor iken vardı. Yani mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait. Takımımıza kullanımı sınırsız bir şekilde tahsis edilmiş bir durumda. 5-6 ay önce bu konuda çalışmalar yaparak, tesisin bulunduğu civarda vatandaşlarımızla da anlaşarak mülkiyetimizi büyüttük. Yani kulübümüzün şu anda modern şartlarda olması gerektiği gibi alanı kamuya ve spor takımımıza kazandırmış olduk. Bütün ölçümleri yaptık ve bir ekibimiz Altınordu kulübüne gitti ve oradaki tesisleri inceledi. Bir taraftan da hem Türkiye ölçeğindeki hem de dünya ölçeğindeki bu konuda sürdürülebilir kaynak sağlamış kulüplerin araştırmasını yaptık. Bu çalışmalar neticesinde çok güzel raporlar var. Bizde hepsini inceledik. Bu konuda hocamızda Fenerbahçe'nin yeni tesisiyle alakalı çalışmalar yapan arkadaşları da bize tavsiye etti. Şuanda da biz bulunduğumuz alanda hedefimiz A takım için yeni bir tesis yapmak. Bu projeyi Gaziantep ziyaretine geldiklerinde Gençlik ve Spor Bakanımıza da sunduk. Bakan beyin de bu proje için destek vereceğinin sözünü aldık. Yeni tesislerle birlikte mevcut olan tesisimizi de alt yapı ihtiyaçlarına göre de revize edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sezer Cihan'dan Gaziantep FK'da tesisleşme müjdesi - Haberler Spor
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