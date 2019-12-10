Sezer: "Biz vicdanın sesiyiz"

10.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:14

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu ifade ederek, "İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz" dedi.



Memur-Sen Türkiye'nin 81 ilinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.



Adana'daki açıklama Çınarlı Mahallesi'ndeki Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen il binasında düzenlendi. Açıklamaya Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları ile çok sayıda STK temsilcisi ve üyesi katıldı.



Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer'in yaptığı basın açıklamasında Doğu Türkistan ve Mısır başta olmak üzere zulüm altındaki tüm insanların yaşadıkları hak ihlalleri göz önüne serildi.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edildiğini hatırlatan Başkan Sezer, 'İnsanca yaşama' hakkının sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine engel olunamadığını vurguladı.



Mehmet Sezer açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizm, genelde insanlığa özelde ise İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Küresel emperyalizm nedeniyle küresel yoksulluk ve açlık büyürken, iç savaşlar ve insani krizler derinleşiyor. Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir."



Emperyalist güçlerin terör örgütlerini desteklediğini hatta PKK/YPG'nin de, DEAŞ'ın da arkasında bu güçlerin olduğunu, 2018 yılında 16 bin kişinin terör saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Sezer, İslam dünyasının Sykes-Picot düzeniyle birbirine düşman kılındığını ve etnik, dini, mezhebi fay hatlarıyla tuzaklanmış olmanın ağır sonuçlarını yaşadığını söyledi. Sezer, "Bizler Memur-Sen olarak, dünyanın yaşadığı insani krizin arkasında emperyalizmin sömürü düzeninin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İnsanlığın zulümden kurtuluşunun ezilen toplumların ve İslam dünyasının dayanışmasından geçtiğine inanıyoruz. Bizler, Memur-Sen Adana Şubesi olarak Dünya İnsan Hakları günü münasebetiyle, bütün vicdanlı insanları, bütün erdemli hareketleri insanlık ortak paydasında mazlumlarla dayanışmaya davet ediyoruz" dedi.



Bütün dünyaya bir çağrıda bulunduklarını söyleyen Başkan Sezer açıklamasını şu sözlerle noktaladı:



"Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar.



Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız. Kahrolsun küresel emperyalizm. Yaşasın zulme karşı direnişimiz" - ADANA

Kaynak: İHA