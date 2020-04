Sezer: "Birlikte başaracağız" Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana Şubesi üyesi idareci, öğretmen ve eğitim çalışanlarından oluşan binlerce kişi gönüllü olarak katıldıkları Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarıyla vatandaşların yardımına koşuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan dezavantajlı gruplar uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken onların imdadına valiliklerin koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak hizmet veren kişiler koşuyor.

Memur-Sen üyesi binlerce gönüllü de Vefa Destek Guruplarında çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, ülkemizin yaşadığı bu zor dönemde devletin koordinesinde milletin hizmetinde olduklarını söyledi. Sezer, "Adana Şube ve ilçe yöneticilerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz 'şimdi vefa zamanı' diyerek üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirebilmek için canla başla çalışıyorlar. Vatandaşların her türlü sıkıntısına yardımcı olmaya gayret ediyor hatta onlara psikolojik destek de vererek ihtiyaç duyulan her an milletimizin yanında yer alıyorlar. Her biri Eğitim-Bir-Sen'imizi ve Memur-Sen'imizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

Yönetici ve üyelerin saha çalışmalarında çok ibretlik olaylarla da karşılaştığını belirten Sezer, "Bu süreç aslında milletimizin nasıl bir yüceliğe sahip olduğunu, yaşlı insanlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi anlamamıza da vesile oluyor. İnanıyorum ki bu süreci en kısa sürede atlatacağız ve hep birlikte başaracağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA