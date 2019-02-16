Gölcük'teki tablo masaya yatırılırken, Sezer, "Amatör sporlara önem vereceğiz" dedi

AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte amatör spor kulüpleri antrenörlerinin daveti üzerine bir araya geldi. Gölcük'ün sporda ve tesisleşme de geldiği nokta masaya yatırılırken, Sezer, "Sizler ve spor kulüpleriniz toplum ve aileler için çok değerlisiniz. Çünkü biz gençlerimize sahip çıkmazsak birileri onlara sahip çıkıyor ve o zaman gençler kötü alışkanlıklara alışabiliyor.

SAĞLIKLI BİR NESİL YETİŞMELİ

Ben avukat mesleğimde yok olan hayatları adliye koridorlarında fazlasıyla gördüm. Çocuklarımız bu kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olması için mutlaka bir spor dalı ile uğraşmalı. İşte sizlerde bunu hayata geçirerek önemli bir iş yapıyorsunuz" dedi. Belediye olarak bu noktada gereken tüm adımları atacaklarını belirten Ali Yıldırım Sezer, gençlerin spor yapmasının önemli olduğunun altını çizdi.

AİLE ÖNEMLİ FAKTÖR

"Bir çocuğun spor yapması isteniyorsa aile de mutlaka istekli olmalı ve ilgilenmelidir" diyen Sezer, "Eğer çocuk sporla ilgilenmezse ve aile bu noktada destekçi olmazsa çocuklarımız maalesef sokakta kaybedilen nesil arasına giriyor. Biz nesilleri sizler sayesinde kurtaracağız. Pozitif ayrım yapılacak bir kesim varsa o kesimde amatör spor camiasıdır. Bu noktada kesinlikle sizlere destek olacağız, tesisleşmeye önem vereceğiz" şeklinde konuştu. Toplantı Sezer'in antrenörlerin sorularını yanıtlaması sonrasında son buldu.

Kaynak: Bültenler