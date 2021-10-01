Sezen'in kampüste öldüğü kazada traktör sürücüsünün cezasına itiraza ret

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçerken Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sürücü Vehbi Bolsoy'un cezasına yapılan itirazı istinaf mahkemesi reddetti.

Kaza, 16 Eylül 2019'da Bornova'daki Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçerken çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi Bolsoy ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.