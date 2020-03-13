Sezen'in kampüste öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' ile 2 yıl 10 ay hapis
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Ege Üniversitesi, Güncel

Sezen'in kampüste öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' ile 2 yıl 10 ay hapis

EGE Üniversitesi Kampüsü içinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy (46), 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:22
Sezen'in kampüste öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' ile 2 yıl 10 ay hapis

EGE Üniversitesi Kampüsü içinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi Bolsoy (46), 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 'iyi hal' indirimiyle 2 yıl 10 aya düşürüldü.

Acı kaza, geçen 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi Bolsoy yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Vehbi Bolsoy ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ TAM VE ASLİ KUSURLU BULUNDUKazanın, görüntüleri izlenerek ve olay yerinde inceleme yapılarak hazırlanan, kaza tespit tutanağında, sürücü Bolsoy, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için' tam ve asli kusurlu bulundu.KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜVehbi Bolsoy hakkında İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Vehbi Bolsoy ile ölen genç kızın ailesi, arkadaşları ve taraf avukatları hazır bulundu. Zambak Ailesi'nin avukatı, kazanın olası kast ile yaşandığını savunarak, "Yaşadığımız bu olayın tesadüfü sebeplerle gelişmediğini düşünüyoruz. Sanığın olası kastla yargılanması istediğimizdir" dedi.Sanık avukatının beraat talebinde bulunduğu duruşmada, sanık Bolsoy ise üzgün olduğunu söyledi.İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDIDuruşma sonunda hakim, Bolsoy'u 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, 2 yıl 10 aya düşürdü.Ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koydu.BABA: ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZDuruşma sonunda açıklama yapan baba Metin Zambak, "Kararı duyar duymaz mahkeme salonundan ayrıldım. Mahkemenin delilleri doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Görüntülerde her şey apaçık ortada. Bu karara itiraz edeceğiz, istinaf mahkemesine başvuracağız. Adalet aramaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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