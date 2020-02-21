Sezen Aksu yeni şarkısıyla genç müzisyenlere yol gösterecek
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı "Bende Yoluma Giderim" bugün (21 Şubat Cuma günü) tüm dijital platformlarda yayınlandı
21.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:41
Sezen Aksu, kendi yazıp, başka bir müzisyenin seslendirdiği fenomen parçalarına yeniden hayat verdiği 'Demo 2' projesinde sürpriz yaptı. Minik Serçe, bugün uzun bir aradan sonra yeni parçası 'Ben de Yoluma Giderim'i, sevenlerine sunacak. Aksu, genç müzisyenlere destek olmak adına şarkının, tüm nota ve altyapılarını da paylaşacak.
Kaynak: Snob Magazin
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