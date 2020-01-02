SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:47
ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni aldı.
- İstanbul
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölen annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplendi. Aksu 'Boza' adını verdiği sıpaya Kanlıca'daki evinde bakmaya başladı. Aksu, 'Boza' ile çekilen fotoğrafını 'Boza ve anası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf beğeni aldı.
Görüntü Dökümü:---------------
-Aksu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video
- İstanbul
Kaynak: DHA