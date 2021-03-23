Sezen'in Luna bebeğe hediyesi 'Küçüğüm' şarkısı

Sezen Aksu'nun müzik okulunda eğitim alan Sinan Güleryüz'ün söylediği şarkı ve klibi dijital platformlarda yayınlandı. Sosyal medya paylaşımları ve birlikte yaptıkları düetlerle konuşulan çiftten Sinan Güleryüz bu kez şarkıyı tek başına söyledi. Oyuncu Özge Özer ise klibin yönetmenliğini yaptı.

Çift şarkıyla ilgili "Kızımızın dünyaya gözlerini yeni açtığı bu dönemde 'Küçüğüm' şarkısının hayatımızda yer bulması bizim için çok anlamlı oldu. Umarız dinleyenler de bizim kadar sever ve beğenir. Klibin de bizim için anlamı büyük." diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet