Sezen Aksu "Gülümse" Şarkısını Reklamında İzinsiz Kullanan Firmaya Açtığı Davayı Kazandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, "Gülümse" adlı eserinin bir kek reklamında izinsiz kullanılması üzerine tazminat davası açtı. Firma sanatçıyla özdeşleşen şarkının sözlerini kek reklamında ve tanıtım amaçlı sosyal medyada kullandı.

"GÜLÜMSE BULUTLAR GİTSİN SEZEN AKSU"

Yapılan incelemede bisküvi firmasının sosyal medya hesaplarında, "Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin Sezen Aksu" ibaresi yer alan bir resim ve sezenaksu hashtag'i ile paylaşımlar yaptığı belirlendi.

150 BİN TL TAZMİNAT TALEP ETTİ

Avukatı aracılığıyla dava açan Sezen Aksu, 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 150 bin lira tazminat talep etti.

BİLİRKİŞİ SEZEN AKSU'YU HAKLI BULDU

Mahkemenin atadığı bilirkişi, bisküvi firmasının Sezen Aksu'dan izin almaksızın kek reklamı ve tanıtımlarında ismi kullanılarak onun şöhret ve popülaritesinden faydalandığını belirtti.

Sanatçının kişilik haklarına tecavüz edildiği görüşüne yer veren bilirkişi, "Davalının haksız eylemleri nedeniyle davacının isteyeceği manevi tazminat miktarını mahkemenin takdirine bırakıyoruz. Maddi tazminat olarak davacının yoksun kaldığı kazancın 30 bin lira olabileceği kanaatine varılmıştır" dedi.Mahkeme taraflara bilirkişi raporuna karşı cevap haklarını kullanmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.