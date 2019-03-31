Sezen Aksu Beykoz'da Oyunu Kullandı

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna gelen Sezen Aksu, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Bu sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA