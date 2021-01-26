Sezen Aksu Atilla Özdemiroğlu adını hatıra ormanında yaşatacak
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Sezen Aksu Atilla Özdemiroğlu adını hatıra ormanında yaşatacak

26.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:35
Sezen Aksu Atilla Özdemiroğlu adını hatıra ormanında yaşatacak

SANATÇI Sezen Aksu, 2016 yılında hayatını kaybeden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

SANATÇI Sezen Aksu, 2016 yılında hayatını kaybeden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Sezen Aksu 2016 yılında hayatını kaybeden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen sahaya Meşe türü fidan dikimleri yapılacak.Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gölköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında değerli müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı'na 4 bin fidan; 2015 yılında söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut'ta 5 bin fidan; 2018 yılında Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu sahasında 5 bin fidan ve 2019 yılında ise Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi sahasında 5 bin adet fidanı toprakla buluşturmuştu. Attila Özdemiroğlu anısına tesis edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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