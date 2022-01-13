Sezen Aksu'nun şarkısıyla gerçek aşkı arıyor

ELAZIĞ (Snob Magazin) - Elazığ'daki musiki derneklerinde müzik hayatına başlayan ve 15 yıldır profesyonel bir şekilde sahnelerde yer alan; bağlama, ud, cümbüş icra edebilen Oğuz Doğan, "Sezen Aksu şarkılarıyla büyüdüm. Sahne hayatımda her zaman kendisinin şarkılarını büyük bir keyifle seslendirdim. Şarkı söz, müzik ve hissettirdiği duygu bakımından tam bir baş yapıt" diyerek çıkış parçasını 'İki Gözüm' olarak seçmesinin sebebini anlattı.

'GEL BARIŞALIM ARTIK' DEDİM AMA OLMADI

Doğan, şarkının sözlerine de atıfta bulunarak "Birbirini seven iki insan arasında bence gurur olmamalı. Gururun aşkı ziyan edeceği düşüncesindeyim. Gerçek aşkı bende yaşamayı ümit ediyorum, dilerim bu şarkı bir nevi totemim olur' dedi. Duygularını zirvede yaşayan bir insan olduğunu vurgulayan sanatçı "Ben de bir kez Sezen Aksu gibi "Gel barışalım artık" dedim. Bu kelimeyi kullanan kişinin gurur ve inadından arındığını söylemek gerekir. Buna rağmen barışamadım. Artık hüzünlerimi ve mutluluklarımı şarkılarımla ifade edeceğim" itirafında bulundu.

"EBRU YAŞAR'LA DÜET YAPMAK İSTERİM"

Oğuz Doğan, sözlerini "Bu zamana kadarki müzikal birikimimi bundan sonra da arttırarak, aynı heyecanla sanata değer katmayı sürdüreceğim. Sezen Aksu hayranı olmam ve şarkısını seslendirmem sebebiyle güzel bir projede onunla düet yapmayı gerçekten arzu ederim. Sevgili Ebru Yaşar'ı da keyifle dinliyorum. Bir gün düet şansımız olursa çok mutlu olurum" cümleleriyle noktaladı.