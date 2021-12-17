Sezemin: Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje

AKKUYU Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje olduğunu söyledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, iş insanlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen 'Tedarikçi Semineri'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatıyla ilgili soruları yanıtladı. Projede dördüncü ünite için de çalışmalara başlandığını kaydeden Sezemin, şunları söyledi:

Akkuyu NGS projesinin toplam yerelleştirme potansiyelinin 5,9 milyar dolar olduğunu belirten Sezemin, "Rusya'dan şu anda sadece reaktör ve türbin binasına ait ekipmanlar temin edilmektedir. Geri kalan tüm ekipman ve malzemeleri Türkiye'den almaya çalışıyoruz. Sahamızın içerisinde metal konstrüksiyonların üretimi gerçekleştirilen atölyeler ve fabrikalarda, dışarıdan satın alınan inşaat malzemeleri, kalifiye yeterlilik belgeleri olan Türk çalışanlarımız tarafından kullanım için uygun hale getiriliyor" dedi.