SAMSUN (AA) - Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Sezai Üçyol 2. ve 3. Lig Bowling Federasyon Kupası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı.

2. Lig'de kadınlarda Elif Erdem birinci, Hülya Kanbur Aydın ikinci, Didem Dilara Doğan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Tuna Böncü birinciliği, Cem Dinçay ikinciliği, Cem Malkoç ise üçüncülüğü elde etti. 3. Lig erkeklerde de Osman Ahmet Nemli birinci olurken, ikincilik kupasını Berkay Bulça, üçüncülük kupasını da İlker Dener aldı.

Organizasyon, kupa takdimlerinin ardından sona erdi.