Sezai Temelli'nin "Batıda Kaybettireceğiz" Açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına yönelik, "batıda kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Bu strateji sadece AK Parti'ye karşı bir strateji değil ülkemizin menfaatlerinin de aleyhine bir stratejidir." dedi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki açıklamalarını, CHP ve İYİ Parti'ye oy verecek vatandaşların iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, milletin gözü önünde kurulduğuna dikkati çeken Özmen, "Derdimiz milletimize hizmet etmektir. Oysa diğer ittifakın paydaşlarından HDP, her ne kadar İYİ Parti ve CHP 'Bizim müttefikimiz değil' dese de açık bir şekilde Millet İttifakı'nın stratejisini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan HDP'nin olduğu bir ittifaktaki partilere oy vermeyi düşünen değerli Aydınlı hemşehrilerimizin düşünmelerini istiyorum. Çünkü bu strateji sadece AK Parti'ye karşı bir strateji değil, ülkemizin menfaatlerinin de aleyhine bir stratejidir." ifadesini kullandı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan da Türk milletinin ortak akıl ve güçlü bir milli şuur ile oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart yerel seçimlerine beka vurgusuyla baktığını anımsattı.

HDP'nin, Millet İttifakı'nın ortağı olduğunu savunan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Beyinleri ipotekli, Kandil dilli, Pensilvanya'dan destekli HDP-İP-CHP ittifakının tehlikesine işaret ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ın sadece mahalli idareler yönetim seçimi olmadığı ve zillet ittifakının gizlenen niyetleri, Kandil sözcüsünün konuşmasında ayan beyan ortaya çıkmıştır. HDP, terör örgütü PKK'nın ta kendisidir ve CHP-İP ile zillet ittifakının bir ortağıdır. Bizleri ve kendilerinin karanlık tarihini şaşırtmayan bu konuşma, HDP'nin zillet ittifakı ortağı olduğunun en büyük delillerinden biridir. HDP, İP, CHP'nin kurduğu ittifakın saklanacak bir tarafı kalmamıştır ve yüce Türk milletimizin gözünden kaçmayacaktır."

Yerel seçimlerin, "beka ile bela" arasındaki seçim olacağını ileri süren Pehlivan, "Cumhur İttifakı, bir iktidar ve koalisyon ortaklığı değil, seçim iş birliğidir. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılmış akılcı bir yatırımdır. Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kalıcı olacak ve siyaset hayatımıza kazandırdığı yeni kuvvetli dinamiklerle Türkiye'nin önümüzdeki yıllarını da şekillendirecektir. Cumhur İttifakı, 21. yüzyılın lider ülke Türkiye'sini kurma yolunda atılmış sadece isabetli bir siyasi adım değil, aynı zamanda diplomatik, sosyolojik ve kültürel dayanakları bulunan kalıcı bir milli mutabakat projesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA