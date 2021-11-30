Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi
Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sezai Temelli hakkında Sezai Temelli kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Peki, Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli mesleği nedir? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi nedir?
Sezai Temelli kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. HDP, 3'üncü Olağan Kongresinde Selahattin Demirtaş'ın yerine seçeceği erkek eş genel başkan için partinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli'de karar kılmıştı. Peki Sezai Temelli kimdir?
SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?
Sezai Temelli 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Siyasetçi ve akademisyen olan Temelli, 11 Şubat 2018 ile 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanıydı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı.
İyi düzeyde İngilizce bilen Temelli, evli ve 1 çocuk babasıdır.
2018 Genel Seçimleri, HDP( Halkların Demokratik Partisi) Van milletvekili adayı olmuştur.
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