Sezai Köprülü, Anadolu basının sıkıntılarını anlattı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, Anadolu basının zor günlerden geçtiğini söyledi.

Anadolu basının en büyük gelir kaynağının kamu ihaleleri ilanları olduğunu belirten ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 altında olan yatırımların durması nedeniyle ilan alamadıklarını söyleyen Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, ilanların da bitme noktasına geldiğini ifade etti.

"Pandemi sürecinden en çok etkilenen basın oldu"

Anadolu basınının şu anda sıkıntıların arasında boğulmak üzere olduğunu söyleyen Köprülü, "Şu anda Anadolu basını yoğun bakımda. Çok kısa sürede bir iyileştirme olmazsa bitkisel hayata geçecek. Maalesef pandemi sürecinden en çok etkilenen basın oldu. Ayrım yapmıyorum bütün Anadolu basınından bahsediyorum. Bazı illerimiz bizden daha şanslı. Çünkü Anadolu basınının geliri Basın İlan Kurumundan aldığımız kamu ihalelerinin ilanları. Bundan başka şansımız yok. Bazı sanayi şehirlerimizde özel ilanlar ve özel reklamlar biraz açığı kapatıyordu ancak şu anda kapatamaz hale geldi. Çünkü esnafın da durumu belli" dedi.

Şu an Gümüşhane'de 8 sayfa yayın yapan gazetelerin bir günlük maliyetinin 1,5 lirayı geçtiğini kaydeden Köprülü, "Biz gazetelerimizi 1 TL'ye satıyoruz" diye konuştu.

İllerin kategoriye bölünmesini talep ettiklerini anlatan Köprülü, 20-30 bin nüfuslu bir şehirle 2 milyonluk bir şehrin aynı kategoride olmamasını isteyerek, "Son gelen asgari ücret zammından sonra 1 personelin gideri 6 bin TL. 4 personel çalıştırmamız lazım, aylık sadece 24 bin TL personel gideriniz oluyor. Diğer giderler de arttı. Bir gazetenin 1 aylık masrafı 40 bin TL oluyor. Bunun karşılığında biz ne alıyoruz BİK'ten? Bizim aldığımız 11-12 bin TL. 25 bin TL eksi yazarak gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anadolu basını Türkiye'nin kılcal damarlarıdır"

Anadolu basınının önemine vurgu yapan Köprülü, "Belediye nüfusumuz 40 bin civarında. Hemen komşu ilimiz var Trabzon, 1 milyonluk şehir olmuş. Organizesi var, şehir hastaneleri var, özel üniversiteleri var. Bunlar özel ilan alabiliyorlar ama bizim şartlarımız onlarla aynı. Biz aynı olmamalıyız. İllerin 10 ayrı kategoriye ayrılması lazım. Basına özel ayrıcalıklar yapılması lazım. Anadolu basını Türkiye'nin kılcal damarlarıdır. Ulusal basının da kaynağıdır. Anadolu basını küçümsendiğinde çok büyük bir hata yapılmış olur. Demokrasinin gereğidir. Bunları yaşatmak zorundayız" dedi.

Başkan Sezai Köprülü, sözlerini, "Bizim yıllardır beklediğimiz bir yasa var, Gazetecilik Yasası, Basın Yasası'nın yenilenmesi lazım" diye noktaladı. - GÜMÜŞHANE