Sezai Karakoç kimdir? 22 Ocak Sezai Karakoç'un doğum günü! Sezai Karakoç'un hayatı
Yazar ve şair adamı olan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Yaşadığı süre boyunca gelecek şimdi ve gelecek nesiller için sayısız eser bırakmıştır. Aynı zaman fikir adamı olan Sezai Karakoç'un 22 Ocak doğum yılıdır. Ünlü şair Diyarbakır doğumlu olup eğitimine Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başlamıştır. Peki, Sezai Karakoç kim?
Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 doğumludur. Karakoç, şiirle ilgili görüşlerini yazmaya başladığı dönemlerden itibaren şiir anlayışını da yazmıştır. Bununla beraber, bu konudaki düşüncelerini "Edebiyat Yazıları" adını verdiği 3 kitapta toplayan Karakoç'un Türk şiirinde son derece özgün bir yeri vardır. Karakoç'un şiiri metafizik bir şiirdir. Bununla beraber, ünlü edebiyatçının yaşamı boyunca sayısız eseri bulunmaktadır. Sezai Karakoç'un bugün 22 Ocak doğum günüdür. Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç ne zaman doğdu? Sezai Karakoç ne zaman öldü? Sezai Karakoç nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…
Doğum yılı: 22 Ocak 1933
Nereli: Ergani - Diyarbakır
Ölüm yılı: 16 Kasım 2021 (88)
Sezai Karakoç Türk şair, yazar, düşünür ve aynı zamanda siyasetçidir.
Şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber, gerçek doğum gününün Mayıs içinde olduğu belirtilmektedir.
Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yılında Ergani'de 3 ay ilkokul öncesi ihtiyat sınıfına devam eden Sezai Karakoç, ilkokulu 1944'de Ergani'de bitirdi. Daha sonra Maraş Ortaokuluna parasız yatılı olarak kayıt oldu.1947'de burayı bitirerek Gaziantep'te yine parasız yatılı lise öğrenimine başladı. Gaziantep Lisesi'nden 1950'de mezun oldu.
Felsefe okumak istediği için İstanbul'a gitti. Babasının isteği İlahiyat Fakültesiydi. Kendi parasıyla yapamayacağını anlayınca, o zaman parasız yatılı kısmı bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavına girdi. Sınav sonuçlarını beklerken de Felsefe bölümüne kayıt yaptırır. Şayet sınavı kazanamazsa felsefe tahsili yapacaktı.
Sezai Karakoç'un babası Yasin Bey olup I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'de fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi Bölümüne atandı.
Bununla beraber,maliye müfettişliği sınavına girdi ve kazanarak ve 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da Gelirler Kontrolörüdür.
Ünlü şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber kendisi gerçek doğum gününün mayıs ayı içerisinde olduğunu belirtmektedir.
İstanbul'da Diriliş Yayınları ve "Diriliş" dergisini kurdu. 1990 yılında "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl partinin genel başkanlığını yürüttü. Ancak bu parti 19 Mart 1997'de üst üste iki genel seçime girmediği için kapatıldı. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi. Bakanlığa, ödülün para kısmının kültür sanat işlerine harcanmasını, diğer kısmınınsa posta ile bildirdiği adrese yollanmasını rica ettiği bir mektup yolladı. 2007 yılında Yüce Diriliş Partisini kurdu ve partinin genel başkanlık görevini yürütmüştür. 2007 yılının Nisan ayından ölümüne kadar her cumartesi akşamları, Yüce Diriliş Partisi İstanbul İl Başkanlığında değerlendirme konuşmaları yapmıştır. Bu konuşmalar partinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanmıştır. Karakoç, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi.
Ünlü şair, 16 Kasım 2021'de yaşlılığa bağlı geçirdiği kalp krizi sebebiyle İstanbul'daki evinde öldü. 17 Kasım günü Şehzadebaşı Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip aynı caminin haziresine defnedildi.
Şiirleri :
- ŞİİRLER I Hızırla Kırk Saat
- ŞİİRLER II Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu
- ŞİİRLER III Körfez/Şahdamar/Sesler
- ŞİİRLER IV Zamana Adanmış Sözler
- ŞİİRLER V Ayinler/Çeşmeler
- ŞİİRLER VI Leylâ ile Mecnun
- ŞİİRLER VII Ateş Dansı
- ŞİİRLER VIII Alın Yazısı Saati
- ŞİİRLER IX Monna Rosa(Aşk Ve Çileler)
- ŞİİRLER X Monna Rosa(Ölüm ve Çerçeveler)
- ŞİİRLER XI Monna Rosa(Pişmanlık ve Çileler)
- ŞİİRLER XII Ve Monna Rosa
- ŞİİRLER XIII Karayılan
- GÜN DOĞMADAN Şiirlerin Toplu Basımı
Çeviri Şiir :
- Batı Şiirlerinden
- İslâmın Şiir Anıtlarından
Deneme :
- Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
- Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı
- Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar
Düşünce :
- Ruhun Dirilişi
- Kıyamet Aşısı
- Çağ ve İlham I-II-III-IV
- İnsanlığın Dirilişi
- Diriliş Neslininmentüsü
- Yitik Cennet
- Makamda
- İslâmın Dirilişi
- Gündönümü
- Diriliş Muştusu
- İslâm
- İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
- Düşünceler I-II
- Dirilişin Çevresinde
- Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III
- Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
- Unutuş ve Hatırlayış
- Varolma Savaşı
- Çağdaş Batı Düşüncesinden
- Çıkış Yolu I-II-III
- Yunus Emre
- Mehmedkif
- Mevlâna
Piyes :
- Piyesler I
- Armağan
Hikaye :
- HİK YELER I Meydan Ortaya Çıktığında
- HİK YELER II Portreler
Günlük yazılar :
- Farklar
- Sütun
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- Gün Saati
- Gür
Röportaj :
- Tarihin Yol Ağzında
Belgesel :
- Gün Doğmadan