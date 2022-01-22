Sezai Karakoç kimdir? 22 Ocak Sezai Karakoç'un doğum günü! Sezai Karakoç'un hayatı

Yazar ve şair adamı olan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Yaşadığı süre boyunca gelecek şimdi ve gelecek nesiller için sayısız eser bırakmıştır. Aynı zaman fikir adamı olan Sezai Karakoç'un 22 Ocak doğum yılıdır. Ünlü şair Diyarbakır doğumlu olup eğitimine Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başlamıştır. Peki, Sezai Karakoç kim?

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 doğumludur. Karakoç, şiirle ilgili görüşlerini yazmaya başladığı dönemlerden itibaren şiir anlayışını da yazmıştır. Bununla beraber, bu konudaki düşüncelerini "Edebiyat Yazıları" adını verdiği 3 kitapta toplayan Karakoç'un Türk şiirinde son derece özgün bir yeri vardır. Karakoç'un şiiri metafizik bir şiirdir. Bununla beraber, ünlü edebiyatçının yaşamı boyunca sayısız eseri bulunmaktadır. Sezai Karakoç'un bugün 22 Ocak doğum günüdür. Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç ne zaman doğdu? Sezai Karakoç ne zaman öldü? Sezai Karakoç nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Doğum yılı: 22 Ocak 1933

Nereli: Ergani - Diyarbakır

Ölüm yılı: 16 Kasım 2021 (88)

Sezai Karakoç Türk şair, yazar, düşünür ve aynı zamanda siyasetçidir.

Şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber, gerçek doğum gününün Mayıs içinde olduğu belirtilmektedir.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçen ve 1938 yılında Ergani'de 3 ay ilkokul öncesi ihtiyat sınıfına devam eden Sezai Karakoç, ilkokulu 1944'de Ergani'de bitirdi. Daha sonra Maraş Ortaokuluna parasız yatılı olarak kayıt oldu.1947'de burayı bitirerek Gaziantep'te yine parasız yatılı lise öğrenimine başladı. Gaziantep Lisesi'nden 1950'de mezun oldu.

Felsefe okumak istediği için İstanbul'a gitti. Babasının isteği İlahiyat Fakültesiydi. Kendi parasıyla yapamayacağını anlayınca, o zaman parasız yatılı kısmı bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavına girdi. Sınav sonuçlarını beklerken de Felsefe bölümüne kayıt yaptırır. Şayet sınavı kazanamazsa felsefe tahsili yapacaktı.

SEZAİ KARAKOÇ HAYATI

Sezai Karakoç'un babası Yasin Bey olup I. Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'de fakültenin mali şubesinden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi Bölümüne atandı.

Bununla beraber,maliye müfettişliği sınavına girdi ve kazanarak ve 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da Gelirler Kontrolörüdür.

Ünlü şairin nüfus kaydında doğum günü 22 Ocak olarak görülmekle beraber kendisi gerçek doğum gününün mayıs ayı içerisinde olduğunu belirtmektedir.

İstanbul'da Diriliş Yayınları ve "Diriliş" dergisini kurdu. 1990 yılında "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl partinin genel başkanlığını yürüttü. Ancak bu parti 19 Mart 1997'de üst üste iki genel seçime girmediği için kapatıldı. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirildi. Bakanlığa, ödülün para kısmının kültür sanat işlerine harcanmasını, diğer kısmınınsa posta ile bildirdiği adrese yollanmasını rica ettiği bir mektup yolladı. 2007 yılında Yüce Diriliş Partisini kurdu ve partinin genel başkanlık görevini yürütmüştür. 2007 yılının Nisan ayından ölümüne kadar her cumartesi akşamları, Yüce Diriliş Partisi İstanbul İl Başkanlığında değerlendirme konuşmaları yapmıştır. Bu konuşmalar partinin internet sitesinden canlı olarak yayınlanmıştır. Karakoç, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü fakat kendisine verilen plaket ve para ödülünü reddederek bu ödülü almaya gitmedi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ÖLÜMÜ

Ünlü şair, 16 Kasım 2021'de yaşlılığa bağlı geçirdiği kalp krizi sebebiyle İstanbul'daki evinde öldü. 17 Kasım günü Şehzadebaşı Camiinde kılınan ikindi namazına müteakip aynı caminin haziresine defnedildi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ESERLERİ

Şiirleri :

ŞİİRLER I Hızırla Kırk Saat

ŞİİRLER II Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu

ŞİİRLER III Körfez/Şahdamar/Sesler

ŞİİRLER IV Zamana Adanmış Sözler

ŞİİRLER V Ayinler/Çeşmeler

ŞİİRLER VI Leylâ ile Mecnun

ŞİİRLER VII Ateş Dansı

ŞİİRLER VIII Alın Yazısı Saati

ŞİİRLER IX Monna Rosa(Aşk Ve Çileler)

ŞİİRLER X Monna Rosa(Ölüm ve Çerçeveler)

ŞİİRLER XI Monna Rosa(Pişmanlık ve Çileler)

ŞİİRLER XII Ve Monna Rosa

ŞİİRLER XIII Karayılan

GÜN DOĞMADAN Şiirlerin Toplu Basımı

Çeviri Şiir :

Batı Şiirlerinden

İslâmın Şiir Anıtlarından

Deneme :

Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir

Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı

Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

Düşünce :

Ruhun Dirilişi

Kıyamet Aşısı

Çağ ve İlham I-II-III-IV

İnsanlığın Dirilişi

Diriliş Neslininmentüsü

Yitik Cennet

Makamda

İslâmın Dirilişi

Gündönümü

Diriliş Muştusu

İslâm

İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü

Düşünceler I-II

Dirilişin Çevresinde

Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III

Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II

Unutuş ve Hatırlayış

Varolma Savaşı

Çağdaş Batı Düşüncesinden

Çıkış Yolu I-II-III

Yunus Emre

Mehmedkif

Mevlâna

Piyes :

Piyesler I

Armağan

Hikaye :

HİK YELER I Meydan Ortaya Çıktığında

HİK YELER II Portreler

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