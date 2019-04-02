Sezai Hasdeniz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Bozyazı belediye başkan adayı olan Sezai Hasdeniz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Bozyazı ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Sezai Hasdeniz isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Bozyazı adayı Sezai Hasdeniz kimdir? İyi Parti Mersin Bozyazı adayı Sezai Hasdeniz yüzde kaç oy aldı?

Sezai Hasdeniz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Bozyazı belediye başkan adayı olarak gösterilen Sezai Hasdeniz Bozyazı ilçesinde % 46,54 oranında oy almıştır. Bozyazı ilçesinde % 46,54 oranında oy olan Sezai Hasdeniz adlı İyi Parti adayı toplamda 8.145 adet oy sayısına ulaştı.

Sezai Hasdeniz Kimdir?

1963 tarihinde Mersin'de doğdu.

İlçede çiftçilikle uğraşıyor. 1998-2018 tarihleri arasında MHP partisinde üyeli ve 1999-2018 tarihleri arasında belediye meclis üyeliği 2009-2016 tarihleri arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası.

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