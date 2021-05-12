Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
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Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti

Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da çıkma yasağının bulunduğu bayram arifesinde seyyar satıcılar, sokak aralarına tezgah açtı.

KONYA'da çıkma yasağının  bulunduğu bayram arifesinde seyyar satıcılar, sokak aralarına tezgah açtı. Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların akın ettiği alışverişte koronavirüs kuralları unutuldu. İhbarla olay yerine gelen polis ve zabıta kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle, ülke genelinde 29 Nisan'da tam kapanma dönemine geçildi. Kapanma kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Ramazan Bayramı arifesinde seyyar satıcılar, sokak aralarına tezgah açtı. Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şems Caddesi'nde toplanan çoğunluğu Suriye uyruklu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını unuttu.

POLİS  VE ZABITADAN UYARI 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta kalabalığa uyarılarda bulundu. Ancak mahalle arasındaki kalabalık, alışveriş yapmaya devam etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu caddede açıkta şerbet, pasta, kıyafet, sebze ve meyve satışı yapıldı. Zabıta ekipleri de mahalle arasına tezgah açan seyyar satıcıları bulundukları yerden uzaklaştırmaya çalıştı.


Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti
Seyyarlar sokak aralarına tezgah açtı, mahalleli akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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