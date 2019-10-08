Seyyar tezgahta muhtarlık hizmeti

08.10.2019 14:08

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir muhtar, seyyar tezgahında muhtarlık hizmeti veriyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan İstasyon Mahallesi Muhtarı Taner Gök, AA muhabirine, muhtarlık görevinin yanı sıra seyyar satıcılıkla uğraştığını söyledi.

Mahallesinde yaşayan vatandaşlara seyyar tezgahında muhtarlık hizmeti verdiğini belirten Gök, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 yıldır seyyar tezgahımdan ekmeğimi kazanıyorum. Geçen dönem muhtar seçilince tezgahımın başında daha verimli bir hizmet verebileceğimi düşündüm. Gündüzleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki tezgahımda, akşamları ise muhtarlık ofisinde hizmet vermeye çalışıyorum. Hemen hemen herkesin yolu buradan geçiyor. Bu da bir anlamda iletişimde bana avantaj sağlıyor."

Mahalle sakinlerinden Ahmet Ersoy ise Gök'e her zaman kolaylıkla ulaşabildiklerini ifade etti.

Kaynak: AA