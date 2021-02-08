Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor
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Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor

08.02.2021 17:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:42
Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde seyyar arabasıyla tatlı satan Ahmet Aydemir (56), müşteri beklerken zamanını kitap okuyarak değerlendirip, herkese örnek oluyor.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde seyyar arabasıyla tatlı satan Ahmet Aydemir (56), müşteri beklerken zamanını kitap okuyarak değerlendirip, herkese örnek oluyor. Aydemir, "Okumak en güzel alışkanlık, bambaşka bir duygu" dedi. 

Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi'nde tatlı satan 4 çocuk babası Ahmet Aydemir, seyyar arabasının başında, boş zamanlarında kitap okuyor. Bugüne kadar okuduğu kitapların sayısını hatırlamadığını söyleyen Aydemir, okuma azmiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Gün boyu caddenin farklı yerlerinde tatlı satan Aydemir, herkese kitap okumayı tavsiye ediyor. Kitap okumaya resimli romanlarla başladığını anlatan Aydemir, şimdilerde eline geçen her kitabı okuduğunu belirtti.

'OKUMAK BAMBAŞKA BİR DUYGU'

Tatlıcılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Ahmet Aydemir, "Allah'a şükür ben bu meslekle çocuklarımı okuttum. Şu anda iki çocuğum mühendis. Biri polis, biri de fen lisesinde okuyor. Tatlı arabasının başında boş boş durmaktansa kitap okuyorum. Resimli romanlarla başladım. Şimdi kitap ayırmıyorum. Okuduğum kitapların sayısını hatırlamıyorum. Kütüphaneye de üye oldum. Kütüphaneden istediğim kitabı alıp, okuyorum. Kitap okumayı herkese tavsiye ederim. Hele sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı bu günlerde kitap okumak çok daha önemli. Okumak en güzel alışkanlık, bambaşka bir duygu" dedi.


Seyyar tatlı arabasının başında elinden kitap düşürmüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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