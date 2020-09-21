Seyyar satıcının otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
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Seyyar satıcının otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

DİYARBAKIR'da, seyyar satıcının seyir halindeki lüks bir otomobilin bagajına oturup, bir eliyle üzerinde acur bulunan aracını çekmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Seyyar satıcının otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
21.09.2020 10:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:07

DİYARBAKIR'da, seyyar satıcının seyir halindeki lüks bir otomobilin bagajına oturup, bir eliyle üzerinde acur bulunan aracını çekmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Kayapınar ilçesinde dün gece saatlerinde trafikte ilerleyen lüks otomobilin bagajına oturan seyyar satıcının, bir eliyle üzerinde acur bulunan aracını tutup çekmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterirken, araç trafikte dakikalarca bu şekilde ilerledi. Seyyar satıcının yavaş sürmesi konusunda zaman zaman uyarıda bulunduğu otomobil sürücüsü, bir süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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