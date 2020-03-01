Seyyar satıcının bıraktığı valiz şüphe üzerine fünye ile patlatıldı

01.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:36

Şanlıurfa'da bir konuk evinin önüne seyyar satıcı tarafından bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin fünye ile patlatılması kameraya yansıdı.



Haliliye ilçesinde bulunan bir konuk evinin önüne henüz ismi öğrenilemeyen bir seyyar satıcı, iddiaya göre öğle saatlerinde valizini bırakıp gitti. Çevredeki esnafın tedirginliği üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Daha sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanları valiz üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizin fünye ile patlatıldığı anlar kameraya yansıdı. Fünye ile patlatılan valizden yiyecek ürünleri, çocuk şemsiyeleri, elbiseler ile çok sayıda poster çıktığı görüldü. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes alırken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.



Çevre esnafı çantasını bırakan seyyar satıcıya tepkilerini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA