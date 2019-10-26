Seyyar satıcılığını yaptıkları işin patronu oldular

26.10.2019 11:16

Amasya'da yaşayan Fikret ve Cemafer Sivlim çifti, yıllardır seyyar satıcılığını yaptıkları hediyelik duvar saatlerinden 2 ay önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle aldıkları lazer makineleriyle aylık ortalama 2 bin 500 adet üretiyor.

Hızır Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin depo bölümüne makineleri yerleştirip üretime başlayan 61 yaşındaki Sivlim çifti, saatleri Türkiye'nin çeşitli illerine satıyor.

Amasya Romanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı da olan Fikret Sivlim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyyar satıcılık yoluyla farklı ürünleri sattıklarını, İstanbul'da eşiyle gezerken gördükleri 200 duvar saatini satın alıp satmaya başladıklarını anlattı.

Satışların iyi gittiğini görünce pazarlamasını yaparken işi iyice öğrendiklerini ve ürünü üretmeye karar verdiklerini anlatan Sivlim, "Bu işin lazer makinelerle yapıldığını söylediler ama biz lazer makinesinin ne olduğunu bilmediğimiz için pek üstünde durmadık. Zamanla lazer makinesinin ne olduğunu da öğrendik." diye konuştu.

Bunun üzerine lazer makinesi almak için harekete geçtiklerini, KOSGEB'in kadın girişimcilere verdiği destekten de yararlanarak önce bir makine aldıklarını anlatan Sivlim, işlerin iyi gitmesiyle siparişleri yetiştiremez duruma gelince bir makine daha aldıklarını anlattı.

Tahmin ettiklerinden daha çok taleple karşılaştıklarını söyleyen Sivlim, "Bir ayda 2 bin 500 satış yaptım. Tanınmaya başladıkça toplu ürün siparişleri de alıyoruz. Kış ayları olmasına rağmen böyle ama yaz mevsimi gelince ayda yaklaşık 5 bine kadar çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Ürünlerin dağıtımı Roman dernekleri aracılığıyla gerçekleşiyor

Ürettikleri ürünleri Türkiye'nin neredeyse bütün illerindeki Roman derneklerine göndererek pazarlamasının yapıldığını ifade eden Sivlim, şunları aktardı:

"Türkiye'nin her yerindeki Roman derneklerine gönderiyorum. 200 tane, 300 tane, onlar satıyorlar parasını 10 gün sonra benim hesap numarama atıyorlar. Bu şekilde Romanlara biraz daha faydalı olabiliyorum. Amasya'daki Romanlar da aynı şekilde bizden ürünü alıp çevre illere gidip satıyorlar, pazarlamasını yapıyorlar. Burayı açmamız bizim için aynı zamanda bir eğlence oldu. Akşamları mahalleli burada toplanıyor. Çoluk çocuk birlikte üretiyoruz, aynı zamanda gülüp eğleniyoruz."

Kadın girişimci Cemafer Sivlim de saatlerin satışının sadece kendilerine değil, bütün mahalleye faydalı olduğunu ifade ederek, "Bu işi yapmaya eşimle karar verdik. Evde boş oturuyorduk. Şimdi mahalleli de ekmek yiyor biz de ekmek yiyoruz buradan. Fakir fukara buralardaki herkesin yüzü gülüyor." dedi.

"Üreticimizin 2 ayda bu başarıyı yakalaması bizi gururlandırdı"

KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da KOSGEB'in kadın girişimci desteğine başvuran Cemafer Sivlim'in 100 bin lira makine, 55 bin lira performans desteği olmak üzere 155 bin lira almaya hak kazandığını ifade etti.

Kukuş, üreticinin örnek alınması gereken bir iş yaptığına değinerek, "Üreticimizin 2 ay gibi kısa bir sürede aylık ortalama 2 bin 500 adet ürün üretiyor olması ve bunu 81 ilimize pazarlayabilmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Girişimcimiz yine ilerleyen yıllarda Kafkas bölgesine özellikle Gürcistan ve Ermenistan bölgesine de ihracat yapabileceğini, buna yönelik üretimi artıracağını belirtmesi de bizleri fazlasıyla memnun etti." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA