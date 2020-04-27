Seyyar satıcılarla zabıta arasındaki gerginlikte sosyal mesafe unutuldu DİYARBAKIR'da, kaldırımda tezgah açan seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında çıkan gerginlik, polisin müdahalesiyle son buldu.

DİYARBAKIR'da, kaldırımda tezgah açan seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında çıkan gerginlik, polisin müdahalesiyle son buldu. Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılardan, kaldırıma açtıkları çiğ köfte, erik ve halka tatlı tezgahlarını kaldırılmalarını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Gerginliği, polis müdahale ederek sonlandırdı. Seyyar satıcılar tezgahlarını kaldırarak bölgeden ayrılırken, yaşananlar sırasında sosyal mesafe kuralının dikkate alınmadığı görüldü.

Kaynak: DHA