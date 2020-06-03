Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kırsal Ortaoba Mahallesi'nden gelerek kaldırımları işgal eden onlarca satıcı, zabıtanın uyarılarına karşı tezgahlarını kaldırmadı.

Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem
03.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:12
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kırsal Ortaoba Mahallesi'nden gelerek kaldırımları işgal eden onlarca satıcı, zabıtanın uyarılarına karşı tezgahlarını kaldırmadı. Zabıta görevlileri ise, tezgahlara müdahale yerine kordon oluşturarak alışveriş yapılmasını engelledi. Satış yapamayan satıcılar, toplanmak zorunda kaldı.

Türkiye genelinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından Balıkesir'in Edremit'in ilçesi kırsal Ortaoba Mahallesi'nde yaşayan köylüler, ilçenin çeşitli yerlerinde tezgahlar kurmaya başladı. Edremit en işlek caddelerine gelen onlarca satıcı, kaldırımlarda satış yapmaya başladı. Caddede trafik akışı kitlenirken, alışveriş yapan vatandaşlar da kalabalık gruplar oluşturdu. Zabıta tarafından uyarılan satıcılar ise satış yapmayı sürdürdü. Cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Zabıta ise, tezgahlarını toplamayan satıcılara müdahale etmek yerine, tezgah önlerinde kordon oluşturdu ve vatandaşların alışveriş yapmasını engelledi. Satış yapamayan seyyar satıcılar ise, tezgahlarını toplamak zorunda kaldı.

'LÜTFEN TEDBİRLERE UYALIM'Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koroanvirüse karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Edremit Belediyesi olarak, Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan koronavirüs önlemlerini birebir uygulamaktayız. Edremit'te yarmayol olarak bilinen sokak dar ve tek yönlü bir yol. Kaldırımlara vatandaşlar tarafından kurulan seyyar tezgahlar bölgede pazar var imajı yaratmış, yol yaya ve araç trafiğine kapanacak duruma gelmiştir. Ayrıca çok yoğun insan kalabalığı oluşmuştur. Zabıta ekiplerimizde oradaki satıcılara toparlanmaları için süre vermiş ve satışları engellemiştir. 'Koronavirüs bitti, rahatız' diye bir durum yok. Bütün halkımızı önlemlere uymaları ve hassasiyetlerini devam ettirmeleri konusunda dikkatli olmalıdır. Bölgemizin turistik olması nedeniyle ilçeye yeni girişler olmaktadır. Lütfen başta sosyal mesafe olmak üzere koronavirüs tedbirlerine uyalım."


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Seyyar satıcıları engellemek için kordonlu önlem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:11:56. #1.15#
title