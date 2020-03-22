Seyyar satıcılar korona virüs nedeniyle maske satmaya başladı
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Türkiye, Güncel

Seyyar satıcılar korona virüs nedeniyle maske satmaya başladı

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından seyyar satıcılar maske satmaya başladı.

22.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:31
Seyyar satıcılar korona virüs nedeniyle maske satmaya başladı

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından seyyar satıcılar maske satmaya başladı.

Korona virüs salgını sonrası seyyar satıcılar harekete geçti. 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlara maske satmaya çalışan seyyar satıcılar, bu işe yöneldiklerini söylediler. Sahilde maske satan bir seyyar satıcı, "İnsanları anlamıyorum. Bu kadar talimatlara uymuyorlar. Cumhurbaşkanımız da 'çıkmayın' dedi ama millet hala çıkıyor. Koronayı tınlamıyor. Biz de ekmek parası için çıktık satıyoruz. Şu anda maske alan da yok, millette para da yok sanırım. Günlük 40, 50 tane satıyorum, duruma göre değişiyor. Ben satsam da çıkmasın dışarıya kimse, koronayı hep birlikte atlatalım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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