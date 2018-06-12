Seyyar Satıcı, Zabıta Aracının Altına Girdi

Sivas'ta açık alanda döner satan bir seyyar satıcı, tezgahını almak isteyen zabıta ekiplerine direnip zabıta minibüsünün altına girdi.

Sivas Belediyesi Zabıta ekipleri açık alanda, sağlıksız koşullarda gıda satışı yapan seyyar satıcılara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler açık alanda döner satan bir seyyar satıcının tezgahını almak istedi. Tezgahını vermemek için direnen seyyar satıcı, zabıta minibüsünün altına girip beklemeye başladı. Uzun süre direnen seyyar satıcı hakkında usulsüz satış yaptığı için işlem yapıldı. Yaşanan anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. - SİVAS