Seyyar satıcı maskesi 900 TL'lik cezadan kurtarıyor
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Seyyar satıcı maskesi 900 TL'lik cezadan kurtarıyor

Maske takmanın zorunlu olduğu megakentte maskesini unutan veya maskesi kopanların imdadına seyyar satıcıların sattığı maskeler yetişiyor.

Seyyar satıcı maskesi 900 TL'lik cezadan kurtarıyor
13.09.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:35

Maske takmanın zorunlu olduğu megakentte maskesini unutan veya maskesi kopanların imdadına seyyar satıcıların sattığı maskeler yetişiyor.

İstanbul'da seyyar satıcıların sattığı maskeler vatandaşı cezadan kurtardığı gibi salgından da koruyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte maskeler günlük hayatın alışkanlığı haline geldi. Metrobüs üstgeçitlerinde ve otobüs duraklarındaki seyyar satıcıların sattığı maskeler vatandaşı virüsten koruduğu gibi özellikle 900 TL'lik cezadan da kurtarıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale gelmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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