Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı
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Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı

12.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:56

ANTALYA'da seyyar satıcı, kendisini görüntüleyen kadın zabıta görevlisi A.Ö.'ye saldırdı.

ANTALYA'da seyyar satıcı, kendisini görüntüleyen kadın zabıta görevlisi A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kayboldu. Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde üzerinde denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının Emrah olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasını açıp kaydetmeye başlayan zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi. Kendisine uygulanan şiddeti kaydetmeye devam eden A.Ö.'ye neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı karşısında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö ise vatandaşlardan yardım istedi. A.Ö, "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarında zedelenme olduğu belirtildi.


Seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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