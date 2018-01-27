Seyyar Satıcı Bir Günlük Kazancını Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı

Sivas'ta bir seyyar satıcı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Emekli olduktan sonra kahvehanelerde, camilerin bahçesinde, cadde ve sokaklarda tespihleri satarak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Ziya Öztürk, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Mehmetçik Vakfı'na bir günlük kazancı olan 70 lirayı yatıran Öztürk, "Tespih işleri ile uğraşıyorum. Tespih alırım, tespih satarım. Ekmek paramı kazanırım. Cami yanlarında ve meydan gibi bu bölgelerde satarım. Günlük 60-70 lira civarı kazancım olur. O gün çağrı yaptılar askerlerimiz için dua edin diye. Ben de namaz kıldım ve dua ettim daha sonra ne yapabilirim diye düşünürken askerlerimizin karda kışta zorlu şartlarda mücadelesi aklıma geldi. Bizim biraz rahat uyumamız için ve bu durum biraz beni rahatsız etti. Ne yapabilirim diye düşünürken aklıma 1 günlük çalışmamı Mehmetçik'e bağışlamak geldi. O gün akşama kadar kazandığım parayı bankaya götürdüm ve Mehmetçik Vakfı'na yatırdım" dedi.

"Mücadeleye herkes duyarlı olsun"

Öztürk, çok daha fazla para kazanıp daha fazla destek olmak istediğini belirterek, "O gün o kadar kazanabildim o kadar yatırdım. Keşke daha fazla para kazanabilseydim de daha fazla yatırsaydım. Ellerimle gezerek tespih satarak para kazanıyorum. Şimdi bu mücadeleye herkesin duyarlı olmasını, herkesin askerimizin yanında olmalarını istiyorum. Mehmetçik orada savaşırken biz evimizde rahat uyku uyumuyoruz. Borcum olmasına rağmen elimden geldiğince kazandığım parayı Mehmetçik'e yatırdım" diye konuştu. - SİVAS