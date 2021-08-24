Seyyar salça fabrikasını sokak sokak gezdiriyor

Bursa'da domateslerin tarlada olmasıyla birlikte kadınları salça telaşı sardı.

Bursa'da domateslerin tarlada olmasıyla birlikte kadınları salça telaşı sardı. Bir müteşebbis, yaptığı seyyar salça makinesiyle sokak sokak gezip, vatandaşlara ucuz fiyata salça çekiyor.

Bursa'da vatandaşlar evlerinde kendi salçalarını yapmaya başladı. Vatandaşlar, artık salça yapmak için domateslerini kevgirden geçirip, saatlerce kazanda kaynatmaktan kurtuldu. Bu zahmetli işi ortadan kaldırmak isteyen bir müteşebbis, salça makinesi alıp, vatandaşları çileden kurtardı. Kendine bir salça makinesi alan Şahin Aydoğdu, ev ev gezip, vatandaşın ayağına gidip domatesleri makineden geçiriyor. Bu hizmetten memnun olan vatandaşlar, girişimci vatandaşa hayır dua ediyor.

Gelen talep üzerine bu işe başladığını ifade eden Şahin Aydoğdu, "5 yıldır salça mevsimi açılınca makinemle Bursa'nın her yerine hizmet götürüyorum. Salça yapacak vatandaşlar domatesin posasını ayırmak için kevgirden geçiriyordu. Bu işlem oldukça zahmetli ve çok zaman alıyor. Ben makinemle bu işlemi 30 dakikada yapıyorum. Domatesin kilosunu 40 kuruştan çekiyorum. Bu hizmetten herkes memnun. Apartmanlara gidip dairelerde çekim yapıyorum" dedi.

Hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar, "Eskiden domatesleri saatlerce kevgirden geçirirdik. Bu hizmet sayesinde kısa sürede domatesin posasını ayırıyoruz. Hizmet ayağımıza geliyor" şeklinde konuştular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı