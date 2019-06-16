Seyyar Ozan Aşık Kamberi'den türkülerle babalar günü kutlaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen kendisini "seyyar ozan" olarak niteleyen Kamber Biçici, Babalar Gününü türkülerle kutladı.

İslahiye Demokrasi Meydanındaki esnaf çay ocağı önünde toplanan vatandaşlarla bir araya gelen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Biçici, 50 yıldır hem saz çalıyor hem de türkü söylüyor.

Geçimini il ve ilçeleri gezip saz çalarak sağlayan Biçici, Aşık Mahzuni Şerif türkülerini dinleye dinleye içinde bir heves oluştuğunu ve saz çalmaya başladığını söylüyor.

Halk ozanlığı yaparken şimdilerde kendisini seyyar ozan olarak nitelendirdiğini anlatan Biçici, Babalar Günü için de türküler söyledi.

Kaynak: AA