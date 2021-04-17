Seyyar manav aracıyla uyuşturucu taşıyan kişi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyyar manav aracıyla uyuşturucu madde taşıyan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyyar manav aracıyla uyuşturucu madde taşıyan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda 45 AFB 381 plakalı seyyar manav aracı ile Üçpınar Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç Üçpınar Mahalle yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada zulalanmış vaziyette 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü İ.A. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı