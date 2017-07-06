Seyyar Kokoreç Minibüsü Yandı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Mahmut Yılmaz, seyyar kokoreç sattığı park halindeki minibüsünde tüpün üstüne çay suyu koyup simit almaya gitti. Döndüğünde alev topuna dönün minibüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Alparslan Mahallesi Sebze Hali yakınında meydana geldi. Hayvan pazarında kokoreç satmak için hazırlanan Mahmut Yılmaz, park halindeki minibüsünde piknik tüpünün üstüne çay suyu koyup, fırından simit almaya gitti. Tüpten sıçrayan ateş, minibüsün alev almasını sağladı. Simit alıp dönen Yılmaz, ekmek teknesi minibüsünün alev topuna döndüğünü gördü. O sırada devriye görevi yapan polis, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra minibüsteki 2 tüp dışarı çıkartıldı. Alevler de tamamen söndürüldü.



Seyyar kokoreç satarak geçimini sağladığını, ekmek teknesinin tamamen yandığını belirten Mahmut Yılmaz, "Rızkımızı kazanmak için hayvan pazarına gidecektim. Minibüsün içerisinde çay demlemek için tüpümü yaktım ve simit almaya gitmiştim. Döndüğümde, ekmek teknemi alevlerin sarmış olduğunu gördüm. O anda olay yerine sağolsun polis ağabeyler geldi, onlar itfaiyeyi aradı. Çcuklarımın rızkı ekmek teknem maalesef tamamen yandı. Canımız sağ olsun" dedi.



- Konya