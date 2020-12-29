Seyyar kahvehane
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Seyyar kahvehane

29.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:52
Seyyar kahvehane

Bursa'da motosikleti üzerine yüklediği 2 adet kahvehane masası ve 4 adet sandalye ile yolculuk eden sürücü kameralara takıldı.

Bursa'da motosikleti üzerine yüklediği 2 adet kahvehane masası ve 4 adet sandalye ile yolculuk eden sürücü kameralara takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde üzerinde 2 adet mavi çuhalı masa ile 4 adet sandalye yüklü vaziyette trafikte seyreden motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Çok kısa bir süre görüntülenebilen motosikletli kişi görüntüsüyle vatandaşlara 'seyyar kahvehane' yorumları yaptırdı. - BURSA

Seyyar kahvehane

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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