Seyyar ekmek satışı yapan 3 kişi hakkında tutanak tutuldu Kırklareli'nde seyyar ekmek satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kırklareli'nde seyyar ekmek satışı yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı, bazı fırınların araçlar ile köyleri gezerek seyyar ekmek satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İlçe ve köy yollarında denetimde bulunan ekipler, Lüleburgaz Eskitaşlı köyünde V.N, Karaağaç köyünde A.K, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde ise H.A yönetimdeki araçlarda ekmek satışı yapıldığını belirledi.

Seyyar ekmek satışı yapan 3 kişi hakkında tutanak tutularak, Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Kaynak: AA