Seyyar Dönercilere Bayram Yasağı

Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi İstasyon ve Atatürk caddesi üzerinde seyyar döner ve kavurma satışı yapmak yasaklandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Gıda ve yiyecek sektöründe yaşanılan sorunlarla, vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine çözüm önerileri ile ilgili olarak Belediye ve ilgili odaların yetkililerinin de katıldığı toplantıda, alınan tedbirler çerçevesinde; bu alanda hizmet veren her kurumun kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri aksatmadan yapmasına, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle İstasyon ve Atatürk caddelerinde seyyar satıcılara kesinlikle izin verilmemesine, bu işi yapan şahısların ekipmanlarına el konulmasına, denetimlerin yapılması için ilgili kurumlardan personel görevlendirilmesine, seyyar satıcılar içerisinde kamuda çalışanlarının bulunması durumunda haklarında yasal işlemin yapılmasına" karar verildiği bildirildi.

Açıklamada pide fırınlarının etli pide, lahmacun, peynirli gibi hazır yemek üretip satışına izin verilmemesine, bu durumun pide fırınlarına duyurulmasına, yapanlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasına ayrıca geleneksel olarak yapılan ve eti,malzemesi müşteri tarafından dışarıdan getirilen etli ekmek yapımına devam edileceği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Kurban Bayramı süresince mahalle aralarında izinsiz ve kaçak et çekimine izin verilmeyeceği bildirildi. - SİVAS